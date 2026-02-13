Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА предложил € 9 млн за нападающего сборной Уругвая — Мерло

ЦСКА предложил € 9 млн за нападающего сборной Уругвая — Мерло
Комментарии

ЦСКА находится в поисках крайнего нападающего и нацелился на вингера сборной Уругвая и мексиканского клуба «Америка» Брайана Родригеса. Красно-синие предложили $ 11 млн (€ 9,2 млн) за 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло для Super Deportivo.

По информации источника, на текущий момент «Америка» не ответила на предложение московского клуба.

Родригес играет за мексиканский клуб с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

За сборную Уругвая Родригес провёл 32 матча, в которых забил четыре гола.

Материалы по теме
ЦСКА готовит улучшенное предложение по нападающему «Баии» в размере € 12+2 млн — Конур

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android