ЦСКА предложил € 9 млн за нападающего сборной Уругвая — Мерло

ЦСКА находится в поисках крайнего нападающего и нацелился на вингера сборной Уругвая и мексиканского клуба «Америка» Брайана Родригеса. Красно-синие предложили $ 11 млн (€ 9,2 млн) за 25-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло для Super Deportivo.

По информации источника, на текущий момент «Америка» не ответила на предложение московского клуба.

Родригес играет за мексиканский клуб с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

За сборную Уругвая Родригес провёл 32 матча, в которых забил четыре гола.

