Агуэро рассказал, как «Барселона» сможет победить в ответном матче с «Атлетико» после 0:4

Экс-нападающий сборной «Атлетико» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, как сине-гранатовые смогут отыграться в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В первой встрече каталонцы уступили мадридцам со счётом 0:4.

«Всё возможно. Если Ламин наберет форму, то всё получится. Честно говоря, я мало смотрел футбол, но с тех пор, как Ламин стал показывать себя с лучшей стороны, мне снова захотелось его смотреть. Хочется посмотреть, что он покажет. Мне очень нравится Ламин, кроме этого, я очень полюбил «Барселону», – приводит слова Агуэро Sport.es со ссылкой на 3Cat.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл 31 встречу за клуб во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Ответный матч полуфинала состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.