Полузащитнику «Ман Сити» Родри грозит дисквалификация за критику арбитра — ВВС
Полузащитнику «Манчестер Сити» Родри грозит дисквалификация за критику арбитра Роберта Джонса, обслуживавшего матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «горожанами» и «Тоттенхэмом» (2:2), сообщает ВВС.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11' 0:2 Семеньо – 44' 1:2 Соланке – 53' 2:2 Соланке – 70'
Футбольная ассоциация Англии (FA) начала разбирательство из-за слов футболиста, который был недоволен засчитанным мячом форварда «шпор» Доминика Соланке. Родри посчитал, что мяч забит с нарушением правил.
Полузащитнику предъявлены обвинения в ненадлежащем поведении за комментарии, которые подразумевают предвзятость и ставят под сомнение честность арбитра, что противоречит правилам Футбольной ассоциации.
У футболиста есть время до 18 февраля, чтобы предоставить объяснение.
Комментарии
