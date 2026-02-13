Мостовой — о машинах в «Зените»: все банальные. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о выборе машин у футболистов санкт-петербургской команды.

– Можешь кого-то похвалить за выбор или посмеяться над выбором?

– Все банальные. Я пожалел… «Гелендвагенов» у нас много в команде. Я посчитал, у нас в моменте девять штук было, а мне он никогда не нравился. Реально никогда не нравился, но тут решил, нужно попробовать тоже взять. Банальные машины у всех, никто не выделяется, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме Алексей Игонин: возлагаю много надежд на Дивеева в «Зените»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: