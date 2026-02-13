ESPN назвал двух футболистов «Челси» худшими в АПЛ по умению позиционно защищаться

ESPN назвал фланговых защитников «Челси» Риса Джеймса и Мало Гюсто худшими футболистами английской Премьер-лиги по умению позиционно играть в защите. По данным издания, только фулбеки лондонского клуба допускают большё трёх позиционных ошибок за 30 минут игрового времени. Джеймс в среднем допускает 3,89 ошибки за полчаса, Гюсто – 3,12.

Отметим, что среди центральных защитников наихудший показатель у Ибраимы Конате из «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Джеймс и Гюсто провели 30 и 33 матча за клуб во всех турнирах соответственно. В чемпионате Англии лондонцы пропустили 30 голов за 26 туров. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.