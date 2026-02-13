Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» рассматривает Хименеса в качестве замены Карвахалю на следующий сезон — Marca

Мадридский «Реал» рассматривает правого защитника второй команды Дэвида Хименеса Корредора в качестве замены Даниэлю Карвахалю на следующий сезон, сообщает Marca.

Несмотря на примирение капитана «Реала» с главным тренером команды Альваро Арбелоа, будущее защитника в составе «сливочных» остаётся неопределённым. Контракт 34-летнего игрока истекает летом, и нет гарантий, что ему предложат продление.

Идея мадридского клуба состоит в том, что Трент Александер-Арнольд станет основным правым защитником, а Хименес перейдёт в первую команду на постоянной основе. Действующее трудовое соглашение Хименеса с «Реалом» рассчитано до 2027 года, и в ближайшие месяцы клуб планирует начать переговоры с ним о новом контракте.

Ранее сообщалось, что Карвахаль недоволен количеством игрового времени в команде, а Арбелоа практически не общается с капитаном.

34-летний защитник выступает за «Реал» с 2013 года. За этот период он принял участие в 436 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. В нынешнем сезоне футболист провёл за мадридский «Реал» 10 встреч и не отметился голевыми действиями.

