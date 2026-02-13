Рэтклифф извинился перед Глэйзерами за скандальные слова про мигрантов — Mirror

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф вышел на связь и попросил прощения у семьи Глэйзеров, владеющей контрольным пакетом акций «красных дьяволов», за свои высказывания о мигрантах в Великобритании. В частности, ранее бизнесмен заявил, что они колонизировали страну. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Глэйзеры опасаются, что комментарии Рэтклиффа способны нанести ущерб репутации «Манчестер Юнайтед» и снизить шансы на строительство нового стадиона.

Ранее СМИ сообщали, что Футбольная ассоциация Англии изучает высказывания англичанина с целью решить, стоит ли проводить полноценное расследование.

