Монако — Нант. Прямая трансляция
Рэтклифф извинился перед Глэйзерами за скандальные слова про мигрантов — Mirror

Комментарии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф вышел на связь и попросил прощения у семьи Глэйзеров, владеющей контрольным пакетом акций «красных дьяволов», за свои высказывания о мигрантах в Великобритании. В частности, ранее бизнесмен заявил, что они колонизировали страну. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Глэйзеры опасаются, что комментарии Рэтклиффа способны нанести ущерб репутации «Манчестер Юнайтед» и снизить шансы на строительство нового стадиона.

Ранее СМИ сообщали, что Футбольная ассоциация Англии изучает высказывания англичанина с целью решить, стоит ли проводить полноценное расследование.

«Нет слов». The Sun — о реакции игроков «МЮ» на слова совладельца клуба о мигрантах

