Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Арбелоа отреагировал на слухи о конфликте с Карвахалем

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал информацию о наличии у него разногласий с защитником Даниэлем Карвахалем. Ранее сообщалось, что тренер и футболист практически не общаются, а Арбелоа не объясняет игроку причину, по которой он остаётся в запасе.

«С Карвахалем, как и со всеми футболистами команды, мне нравится разговаривать индивидуально. Для меня важно знать, что они чувствуют, о чём думают. Карвахаль становится всё лучше и лучше. Он провёл отличную тренировочную неделю. Я больше всего заинтересован в том, чтобы он приблизился к своему лучшему уровню. Он должен доказать это через игры», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

Арбелоа почти не общается с капитаном «Реала» Карвахалем — El Chiringuito

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

