Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер защитника «Ювентуса»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает трансфер защитника «Ювентуса»
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность трансфера защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю. Клуб английской Премьер-лиги отправит скаутов на матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором туринцы сыграют с «Интером», чтобы внимательнее изучить футболиста. Об этом сообщает Tuttosport.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации издания, «Ювентус» знает об интересе к своему защитнику и надеется переподписать контракт француза.

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

