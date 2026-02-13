«Рубин» ведёт переговоры о трансфере Олейникова из «Крыльев» за 130 млн рублей

«Рубин» ведёт переговоры о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о трансфере за сумму 130 млн рублей. Также переговоры с Олейниковым ведёт «Локомотив», но казанцы предлагают более выгодные личные условия.

В нынешнем сезоне Олейников принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Ранее об интересе «Рубина» к Олейникову сообщал телеграм-канал «Мутко против».

