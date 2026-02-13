Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — о поступках Мамаева и Кокорина: 100% неправильно, но всё равно это исторически

Мостовой — о поступках Мамаева и Кокорина: 100% неправильно, но всё равно это исторически
Комментарии

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отношении к истории экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые, как сообщали СМИ, в 2016 году после вылета национальной команды с Евро-2016 купили 500 бутылок шампанского стоимостью € 500 за бутылку. Подчёркивалось, что в общей сложности футболисты потратили € 250 тыс.

– Ты из того поколения, которое частично выросло на историях вроде шампанского Кокорина и Мамаева и многих других. Эти истории поучительные? Из них люди делают какие-то выводы, как думаешь?
– На самом деле я как-то к этому отношусь, что 100% неправильно, но всё равно это исторически, все вспомнят об этом. Безусловно, непонятные суммы, если реально, что пишут. Но Кокора — легенда всё равно, в любом случае молодец (смеётся).

Пошумели здорово. Я не знаю, кто сейчас может такую сумму потратить на это, в каком бы состоянии ты ни был, пьяный или не пьяный. Это огромная сумма денег. Поэтому, кто как к этим деньгам относится, наверное, поучительная для кого-то. Думаю, сейчас поколение людей изменилось, все такие закрытые. Это поучительные такие истории, мы понимаем, что везде заснять всё могут. Поэтому лучше без лишнего шума, 100%, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Мостовой — о машинах в «Зените»: все банальные. В моменте насчитал девять «Гелендвагенов»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android