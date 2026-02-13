Мостовой — о поступках Мамаева и Кокорина: 100% неправильно, но всё равно это исторически

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об отношении к истории экс-футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые, как сообщали СМИ, в 2016 году после вылета национальной команды с Евро-2016 купили 500 бутылок шампанского стоимостью € 500 за бутылку. Подчёркивалось, что в общей сложности футболисты потратили € 250 тыс.

– Ты из того поколения, которое частично выросло на историях вроде шампанского Кокорина и Мамаева и многих других. Эти истории поучительные? Из них люди делают какие-то выводы, как думаешь?

– На самом деле я как-то к этому отношусь, что 100% неправильно, но всё равно это исторически, все вспомнят об этом. Безусловно, непонятные суммы, если реально, что пишут. Но Кокора — легенда всё равно, в любом случае молодец (смеётся).

Пошумели здорово. Я не знаю, кто сейчас может такую сумму потратить на это, в каком бы состоянии ты ни был, пьяный или не пьяный. Это огромная сумма денег. Поэтому, кто как к этим деньгам относится, наверное, поучительная для кого-то. Думаю, сейчас поколение людей изменилось, все такие закрытые. Это поучительные такие истории, мы понимаем, что везде заснять всё могут. Поэтому лучше без лишнего шума, 100%, — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: