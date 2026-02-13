Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Фото: реакция Шевалье на пропущенный Сафоновым мяч

Фото: реакция Шевалье на пропущенный Сафоновым мяч
В эти минуты идёт матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра проходит на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Бенуа Бастьен (Метц, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт 1:0 в пользу «Ренна». Матвей Сафонов пропустил мяч на 34-й минуте после удара Муссы Аль-Тамари.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
2-й тайм
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34'     2:0 Леполь – 69'     2:1 Дембеле – 71'     3:1 Эмболо – 81'    

Французский голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье остался в запасе и наблюдает за ходом матча со скамейки запасных.

После 21 встречи французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на шестой строчке, у команды в активе 31 очко.

Фото: Кадр из трансляции

В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а «Ренн» на выезде уступил «Лансу» (1:3).

Новости. Футбол
