«Мы сталкиваемся с эмоциональными проблемами». Алисон — о сезоне «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о ходе нынешнего сезона для мерсисайдцев, отметив психологические проблемы внутри команды из-за гибели сокомандника Диогу Жоту в ДТП.

«В этом сезоне мы сильно, очень сильно сдали. Думаю, мы это понимаем, чувствуем, осознаём все эти обстоятельства. Из-за качества команды, из-за масштабов «Ливерпуля». Однако если упомянуть все факторы, связанные с изменениями, то учесть только один было бы очень сложно. Потому что, если посмотреть, команда, которая выиграла Премьер-лигу в прошлом году, и нынешний стартовый состав — это совершенно разные команды, в том числе и по характеру.

Поэтому задача огромна именно из-за смены игроков. Мы сталкиваемся с эмоциональными проблемами, которые выходят за рамки человеческого восприятия. Человек не может с этим справиться. Каждый справляется с этим по-своему. Мы потеряли товарища по команде, мы потеряли друга, и у нас проблемы с травмами.

Какие проблемы ни назови, мы уже столкнулись с большей их частью в этом сезоне. Но мы ни в коем случае не ищем оправданий. Стараемся делать всё, что в наших силах. И мы понимаем, что из-за всех этих проблем сезон под угрозой», — приводит слова Алисона ESPN.

Жота выступал за команду с 2020 года. Футболист погиб в автокатастрофе 3 июля 2025 года. В той же аварии погиб и его младший брат Андре, выступавший за «Пенафиел» во второй лиге Португалии.

На данный момент «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками. Лидирует в лиге «Арсенал», набравший 57 очков.