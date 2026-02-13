«Ты там что, заотдыхался?!» Мостовой — о реакции мамы на желание Андрея купить Rolex

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился историей, как он думал приобрести часы швейцарской компании Rolex на отдыхе в Дубае в период выступлений в «Сочи» (2019-2020 годы).

«Я был в «Сочи» ещё. Когда переходишь в команду Премьер-Лиги, а «Сочи», хоть и был на последнем месте, но всё равно видишь – часы, одежда. Ты молодой парень, всё видишь и тоже этого хочешь.

Я полетел в Дубай отдыхать. Думаю, пойду часы посмотрю. Я только полгода в «Сочи» играл. Захожу в Rolex, смотрю часы, фотографию и скидываю в группу с семьёй: мама, папа и сестра. Я пишу: «Что думаете? Взять, не взять?» Батя такой: «Да бери, нормальные». Мама спрашивает: «Сколько стоят?» Я пишу, сколько стоят. Звонок через секунду: «Ты там что, заотдыхался, я понять не могу?!» Говорю: «Всё, всё, я понял», пока пауза как бы», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «Зенита».

