Воронежский «Факел» продлил контракт с защитником Станиславом Магкеевым.

«Меня в Воронеже всё устраивает. Это клуб с амбициями, с аудиторией, с бешеной поддержкой как на домашних матчах, так и на выездных. Реально футбольный город. Я получаю удовольствие от работы здесь. Поступило предложение от клуба, и я решил, что хочу продлить это особенное чувство», — приводит слова Магкеева официальный телеграм-канал клуба.

Магкеев является выпускником академии «Локомотива». Защитник находился в системе железнодорожников с 2014 по 2024 год. В составе взрослой команды он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Летом 2024 года Магкеев присоединился к «Пари НН» в качестве свободного агента, а с июля 2025 года выступает за воронежскую команду. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.