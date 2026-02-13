Роналду полетел с «Аль-Насром» на матч Про-Лиги, игрок бойкотировал три матча — Романо

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отправился с командой на матч с «Аль-Фатехом» в 22-м туре саудовской Про-Лиги, который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее португальский форвард не был включён в заявку «Аль-Насра» на три игры, две из которых в Про-Лиге и одна — в азиатской Лиге чемпионов.

Роналду не играл за «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов. Помимо этого, португалец таким образом выразил несогласие с задержкой зарплат некоторым сотрудникам команды.

