Матвей Сафонов установил личный антирекорд, пропустив три гола в одном матче за «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил три гола в матче 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Ренном». Это личный антирекорд для вратаря сборной России, ранее он не пропускал более двух мячей в одной игре за парижский клуб. На данный момент счёт во встрече 3:1 в пользу хозяев поля.

Всего Сафонов провёл 25 матчей за «ПСЖ» с 2024 года. Ранее Матвей выходил в стартовом составе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1) и «Марселем» (5:0), а также в игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Ренн» располагается на шестой строчке, у команды в активе 31 очко.