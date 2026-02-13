Матвей Сафонов установил личный антирекорд, пропустив три гола в одном матче за «ПСЖ»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил три гола в матче 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Ренном». Это личный антирекорд для вратаря сборной России, ранее он не пропускал более двух мячей в одной игре за парижский клуб. На данный момент счёт во встрече 3:1 в пользу хозяев поля.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34' 2:0 Леполь – 69' 2:1 Дембеле – 71' 3:1 Эмболо – 81'
Всего Сафонов провёл 25 матчей за «ПСЖ» с 2024 года. Ранее Матвей выходил в стартовом составе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1) и «Марселем» (5:0), а также в игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).
После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает первое место в турнирной таблице. «Ренн» располагается на шестой строчке, у команды в активе 31 очко.
