«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче 22-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил три мяча

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Ренна» Мусса Аль-Тамари на 34-й минуте. На 71-й минуте форвард Эстебан Леполь удвоил преимущество хозяев. Через три минуты нападающий парижского клуба Усман Дембеле один мяч отыграл, а на 85-й минуте Брил Эмболо забил третий мяч в ворота «ПСЖ», установив окончательный счёт во встрече — 3:1. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

После 22 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Метцем» 21 февраля, а «Ренн» на день позже на выезде встретится с «Осером».