Ренн — ПСЖ, результат матча 13 февраля 2026, счёт 1:3, 22-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче 22-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил три мяча
Комментарии

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34'     2:0 Леполь – 69'     2:1 Дембеле – 71'     3:1 Эмболо – 81'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Ренна» Мусса Аль-Тамари на 34-й минуте. На 71-й минуте форвард Эстебан Леполь удвоил преимущество хозяев. Через три минуты нападающий парижского клуба Усман Дембеле один мяч отыграл, а на 85-й минуте Брил Эмболо забил третий мяч в ворота «ПСЖ», установив окончательный счёт во встрече — 3:1. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

После 22 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.

В следующем туре «ПСЖ» на своём поле сыграет с «Метцем» 21 февраля, а «Ренн» на день позже на выезде встретится с «Осером».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
