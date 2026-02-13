City Group, владеющий «Баией», не хочет вести переговоры с ЦСКА по трансферу игрока — NE45

Московский ЦСКА улучшил предложение для бразильского клуба «Баия» о покупке крайнего нападающего Эрика Пульги до € 12 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн – в виде бонусов. Ранее красно-синие предлагали € 10+2 млн. Об этом сообщает NE45.

По информации источника, футбольный холдинг City Football Group, отвечающий за управление футбольными операциями «Баии», не хочет вести переговоры с клубами из России. Это обстоятельство охладило переговоры между сторонами и практически завершило их.

Флагманским активом City Football Group является английский «Манчестер Сити».

Пульга играет за бразильский клуб с января 2025 года. За этот период 25-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

