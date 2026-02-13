Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Милан» планирует продлить контракт 40-летнего Луки Модрича ещё на один сезон

Комментарии

«Милан» планирует продлить трудовое соглашение с 40-летним полузащитником команды Лукой Модричем. В контракте хорвата, который истекает летом 2026 года, прописана опция продления ещё на один сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Модрич рассмотрит предложение «россонери», если будет готов продолжить карьеру.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 50 очков в 23 матчах. Лидирует в лиге «Интер» с 58 очками за 24 встречи.

