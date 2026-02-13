Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич сообщил о желании «Локо» выкупить Пруцева и продлить контракт с тремя игроками

Генич сообщил о желании «Локо» выкупить Пруцева и продлить контракт с тремя игроками
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о желании «Локомотива» выкупить полузащитника Данилу Пруцева у «Спартака», а также о ведении переговоров насчёт пролонгации контрактов с тремя игроками.

«Насколько я знаю, «Локомотив» сейчас вступил в переговоры с Карпукасом, Воробьёвым, Монтесом, хотя было хорошее предложение от «Бешикташа», но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами. Пруцева очень хотят выкупить у «Спартака». Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьёзный, поэтому желание его сохранить имеется», — сказал Генич в эфире программы «Межсезонье» на канале «Матч Премьер».

Железнодорожники арендовали Пруцева у «Спартака» минувшим летом. За «Локомотив» полузащитник провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Ужасные сравнения!» Полузащитница «Локомотива» Соловьёва — о сходствах с Холандом

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android