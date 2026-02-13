Генич сообщил о желании «Локо» выкупить Пруцева и продлить контракт с тремя игроками

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о желании «Локомотива» выкупить полузащитника Данилу Пруцева у «Спартака», а также о ведении переговоров насчёт пролонгации контрактов с тремя игроками.

«Насколько я знаю, «Локомотив» сейчас вступил в переговоры с Карпукасом, Воробьёвым, Монтесом, хотя было хорошее предложение от «Бешикташа», но его в Турцию не отпустили, с другими футболистами. Пруцева очень хотят выкупить у «Спартака». Есть вопрос по Пиняеву, он актив серьёзный, поэтому желание его сохранить имеется», — сказал Генич в эфире программы «Межсезонье» на канале «Матч Премьер».

Железнодорожники арендовали Пруцева у «Спартака» минувшим летом. За «Локомотив» полузащитник провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

