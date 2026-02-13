Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне с Сафоновым в воротах

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне с Сафоновым в воротах
Комментарии

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором «ПСЖ» уступил «Ренну» со счётом 1:3. Это поражение стало первым для «ПСЖ» в нынешнем сезоне, когда в воротах парижского клуба играл российский голкипер Матвей Сафонов.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34'     2:0 Леполь – 69'     2:1 Дембеле – 71'     3:1 Эмболо – 81'    

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Ранее парижский клуб с Сафоновым в воротах одержал победы над «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Метцем» (3:2), «Ренном» (5:0) и «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.

Материалы по теме
Экс-голкипер «ПСЖ»: Сафонов — лучший вратарь для клуба сегодня, а Шевалье — в будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android