«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне с Сафоновым в воротах

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором «ПСЖ» уступил «Ренну» со счётом 1:3. Это поражение стало первым для «ПСЖ» в нынешнем сезоне, когда в воротах парижского клуба играл российский голкипер Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Ранее парижский клуб с Сафоновым в воротах одержал победы над «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Метцем» (3:2), «Ренном» (5:0) и «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.