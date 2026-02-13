«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне с Сафоновым в воротах

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором «ПСЖ» уступил «Ренну» со счётом 1:3. Это поражение стало первым для «ПСЖ» в нынешнем сезоне, когда в воротах парижского клуба играл российский голкипер Матвей Сафонов.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в восьми встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов. Ранее парижский клуб с Сафоновым в воротах одержал победы над «Страсбургом» (2:1), «Марселем» (5:0), «Метцем» (3:2), «Ренном» (5:0) и «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).
После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.
- 14 февраля 2026
-
00:18
-
00:05
-
00:01
- 13 февраля 2026
-
23:58
-
23:47
-
23:43
-
23:38
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:08
-
23:03
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:53
-
21:53
-
21:45
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:41
-
20:39
-
20:28
-
20:25