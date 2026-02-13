Глушаков: то, что сейчас про Баринова говорят «иуда» — это всё неправильно

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из состава железнодорожников в ЦСКА.

«Мы все не вечные футболисты. Есть единицы, тот же Акинфеев, который икона для ЦСКА… Так сложилась судьба. И то, что сейчас про Баринова говорят «иуда», ещё что-то — это всё неправильно. Он отдавал всю душу клубу, играл, выкладывался. Значит, где-то не договорились. Это только Баринов и клуб знают всю правду», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.