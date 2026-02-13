«Арсеналу» и «Челси» интересен игрок «Ноттингем Форест» стоимостью € 63-68 млн — Конур

«Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Омари Хатчинсону. Футболист останется в стане «лесников» как минимум ещё на сезон, если не поступит предложение в размере £ 55-60 млн (€ 63-68 млн). Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Sports Boom.

По информации источника, на сегодняшний день «Ноттингем Форест» не получал официальных предложений по переходу хавбека.

В нынешнем сезоне Хатчинсон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме ESPN назвал двух футболистов «Челси» худшими в АПЛ по умению позиционно защищаться

Самый дорогой трансфер в истории футбола: