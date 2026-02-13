Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсеналу» и «Челси» интересен игрок «Ноттингем Форест» стоимостью € 63-68 млн — Конур

«Арсеналу» и «Челси» интересен игрок «Ноттингем Форест» стоимостью € 63-68 млн — Конур
Комментарии

«Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл» проявляют интерес к полузащитнику «Ноттингем Форест» Омари Хатчинсону. Футболист останется в стане «лесников» как минимум ещё на сезон, если не поступит предложение в размере £ 55-60 млн (€ 63-68 млн). Об этом сообщает журналист Экрем Конур для портала Sports Boom.

По информации источника, на сегодняшний день «Ноттингем Форест» не получал официальных предложений по переходу хавбека.

В нынешнем сезоне Хатчинсон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
ESPN назвал двух футболистов «Челси» худшими в АПЛ по умению позиционно защищаться

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android