Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче с «Нантом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом». На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу монегасков.

Первую результативную передачу российский футболист сделал на 28-й минуте, ассистировав полузащитнику Симону Адингра. Второй голевой пас был исполнен через две минуты. Головин помог забить полузащитнику Денису Закарии.

Матч между «Монако» и «Нантом» проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Эрик Ваттеллье. После 21 тура Лиги 1 монегаски набрали 28 очков и занимают 10-е место.

Российские футболисты за рубежом: