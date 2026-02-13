Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче с «Нантом»
Поделиться
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом». На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу монегасков.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25' 2:0 Адингра – 28' 3:0 Закария – 30' 3:1 Сентонс – 45+1'
Первую результативную передачу российский футболист сделал на 28-й минуте, ассистировав полузащитнику Симону Адингра. Второй голевой пас был исполнен через две минуты. Головин помог забить полузащитнику Денису Закарии.
Матч между «Монако» и «Нантом» проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Эрик Ваттеллье. После 21 тура Лиги 1 монегаски набрали 28 очков и занимают 10-е место.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
00:18
-
00:05
-
00:01
- 13 февраля 2026
-
23:58
-
23:47
-
23:43
-
23:38
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:08
-
23:03
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:53
-
21:53
-
21:45
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:41
-
20:39
-
20:28
-
20:25