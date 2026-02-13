Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче с «Нантом»

Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче с «Нантом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил две голевые передачи за полчаса в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом». На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу монегасков.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
2-й тайм
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    

Первую результативную передачу российский футболист сделал на 28-й минуте, ассистировав полузащитнику Симону Адингра. Второй голевой пас был исполнен через две минуты. Головин помог забить полузащитнику Денису Закарии.

Матч между «Монако» и «Нантом» проходит на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступает Эрик Ваттеллье. После 21 тура Лиги 1 монегаски набрали 28 очков и занимают 10-е место.

Глеб: Головин мог бы заиграть в АПЛ и Ла Лиге. У него хорошие скорость, удар, передача

Российские футболисты за рубежом:

