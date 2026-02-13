Скидки
Главная Футбол Новости

«Все вокруг него пляшут, а он продолжает добиваться результата». Глушаков — о Батракове

Бывший футболист «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Мне очень нравится и импонирует поведение Батракова за пределами футбольного поля. Он правильно себя ведёт в общении с прессой и игрой доказывает в своём юном возрасте. Его не портят деньги и вот эта вся слава, которая сейчас вокруг него. Все вокруг него пляшут и танцуют, а он играет и продолжает добиваться результата», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал шесть результативных передач.

