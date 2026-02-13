Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Ювентус» готов подписать Бернарду Силву свободным агентом

Комментарии

«Ювентус» может подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву летом 2026 года в статусе свободного агента. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, 31-летний португальский игрок «горожан», чей контракт истекает в конце нынешнего сезона, является одним из вариантов усиления для туринского клуба. Помимо Силвы, «зебры» интересуются хавбеком «Аталанты» Эдерсоном.

В нынешнем сезоне Силва провёл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

Новости. Футбол
