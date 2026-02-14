Скидки
Сантуш — о Месси и Роналду: вам нравится Бетховен или Моцарт? Гениев не сравнивают

Сантуш — о Месси и Роналду: вам нравится Бетховен или Моцарт? Гениев не сравнивают
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш ответил, кого он считает более сильным футболистом – Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

«Нельзя сравнивать гениев. Вам больше нравится Бетховен или Моцарт? Они гении от природы. Возможно, вам больше по душе стиль Месси или Роналду. В таком случае мы можем пойти только одним путём — посмотреть, чего они добились в плане титулов. И здесь побеждает Криштиану», — приводит слова Сантуша A Bola.

71-летний специалист занимал должность главного тренера португальской национальной команды с 2014 по 2022 год. Под его руководством Португалия выиграла чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций в 2019 году.

