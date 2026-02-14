«Невероятно, создали столько моментов и забили один гол». Энрике — о матче «ПСЖ» — «Ренн»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его команда уступила «Ренну» со счётом 1:3.

«Это невероятно, потому что мы создали столько моментов и забили всего один гол. То же самое было и во встрече с «Марселем». Нам нужно было забивать, а нам не хватало эффективности.

После матча возникает много эмоций. Я не хочу говорить об отдельных случаях. Это нормально — расстраиваться. Когда ты упускаешь столько возможностей и проигрываешь таким образом, а твои соперники побеждают. Мы поедем в Монако, надеясь показать что-то другое в плане эффективности», — приводит слова Энрике Footmercato.

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.