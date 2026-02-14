«Невероятно, создали столько моментов и забили один гол». Энрике — о матче «ПСЖ» — «Ренн»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о матче 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его команда уступила «Ренну» со счётом 1:3.
«Это невероятно, потому что мы создали столько моментов и забили всего один гол. То же самое было и во встрече с «Марселем». Нам нужно было забивать, а нам не хватало эффективности.
После матча возникает много эмоций. Я не хочу говорить об отдельных случаях. Это нормально — расстраиваться. Когда ты упускаешь столько возможностей и проигрываешь таким образом, а твои соперники побеждают. Мы поедем в Монако, надеясь показать что-то другое в плане эффективности», — приводит слова Энрике Footmercato.
После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.
- 14 февраля 2026
-
00:18
-
00:05
-
00:01
- 13 февраля 2026
-
23:58
-
23:47
-
23:43
-
23:38
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:08
-
23:03
-
22:53
-
22:49
-
22:46
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:07
-
21:53
-
21:53
-
21:45
-
21:38
-
21:37
-
21:27
-
21:26
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:41
-
20:39
-
20:28
-
20:25