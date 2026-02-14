«Милан» вырвал победу в матче с «Пизой» благодаря голу Луки Модрича в конце игры

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пизой» и «Миланом». Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» (Пиза, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Микаэль Фаббри. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик в конце первого тайма на 39-й минуте. Во втором тайме на 56-й минуте мог отличиться нападающий миланцев Никлас Фюллькруг, но форвард не реализовал пенальти. На 71-й минуте хавбек «Пизы» Фелипе Лойола сравнял счёт. В конце встречи на 85-й минуте Лука Модрич вывел «Милан» вперёд. На 90+1-й минуте хавбек гостей Адриен Рабьо получил красную карточку.

На данный момент «Милан» набрал 53 очка. После 24 матчей команда занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Интера» на пять очков. «Пиза» с 15 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке.