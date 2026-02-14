«Боруссия» Дортмунд со счётом 4:0 разгромила «Майнц» в матче Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 10-й минуте счёт открыл нападающий «шмелей» Серу Гирасси. Через пять минут нападающий Максимилиан Байер укрепил преимущество хозяев. В конце первого тайма Гирасси оформил дубль. На 84-й минуте защитник гостей Доминик Кор забил в свои ворота.

После 22 матчей Бундеслиги «Боруссия» набрала 51 очко и занимает второе место. «Майнц» заработал 21 очко и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре «шмели» одолели «Майнц» со счётом 2:1. «Майнц» победил «Аугсбург» (2:0). В следующем туре команда Нико Ковача встретится с клубом «РБ Лейпциг». Игра состоится 21 февраля. «Майнц» в 23-м туре встретится с «Гамбургом». Этот матч состоится 20 февраля.

