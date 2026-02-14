«Балтика» интересуется Николаем Рассказовым

«Балтика» интересуется защитником «Крыльев Советов» Николаем Рассказовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Калининградцы видят в Рассказове замену ушедшему Саусю.

Рассказов играет за самарский клуб с января 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Нынешней зимой Владислав Саусь перешёл в «Спартак».

