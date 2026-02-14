Скидки
Главная Футбол Новости

Халл Сити — Челси, результат матча 13 февраля 2026, счет 0:4, 1/16 финала Кубка Англии 2025/2026

«Челси» разгромил «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 между «Челси» и «Халл Сити». Игра проходила на стадионе «МКМ» в Халле. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу лондонской команды.

Кубок Англии . 1/16 финала
13 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Окончен
0 : 4
Челси
Лондон
0:1 Нету – 40'     0:2 Нету – 51'     0:3 Эстевао – 59'     0:4 Нету – 71'    

В конце первого тайма счёт открыл вингер «Челси» Педру Нету. На 51-й минуте защитник Йоррел Хато укрепил преимущество гостей. Через восемь минут нападающий «синих» Эстевао довёл счёт до разгромного. На 71-й минуте Педру Нету оформил дубль.

На предыдущей стадии Кубка Англии «Челси» разгромил «Чарльтон Атлетик» со счётом 5:1. На этом же этапе соревнования «Халл Сити» сыграл вничью с «Блэкберн Роверс» в основное время (0:0), однако оказался сильнее в послематчевой серии пенальти (4:3).

Календарь Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
Комментарии
