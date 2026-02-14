«Челси» разгромил «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 между «Челси» и «Халл Сити». Игра проходила на стадионе «МКМ» в Халле. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу лондонской команды.

В конце первого тайма счёт открыл вингер «Челси» Педру Нету. На 51-й минуте защитник Йоррел Хато укрепил преимущество гостей. Через восемь минут нападающий «синих» Эстевао довёл счёт до разгромного. На 71-й минуте Педру Нету оформил дубль.

На предыдущей стадии Кубка Англии «Челси» разгромил «Чарльтон Атлетик» со счётом 5:1. На этом же этапе соревнования «Халл Сити» сыграл вничью с «Блэкберн Роверс» в основное время (0:0), однако оказался сильнее в послематчевой серии пенальти (4:3).

