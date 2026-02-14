Скидки
Футбол

Дембеле — о матче «ПСЖ» с «Ренном»: мы должны играть за клуб, а не думать о своих амбициях

Дембеле — о матче «ПСЖ» с «Ренном»: мы должны играть за клуб, а не думать о своих амбициях
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о матче 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором его команда уступила «Ренну» со счётом 1:3.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34'     2:0 Леполь – 69'     2:1 Дембеле – 71'     3:1 Эмболо – 81'    

«Мы очень плохо начали матч, а «Ренн», наоборот, провёл очень хорошую игру. Думаю, нам нужно проявлять больше желания; прежде всего нам нужно играть за «ПСЖ», чтобы выигрывать встречи. Потому что если мы будем играть в одиночку на поле, это не сработает, мы не возьмём желаемые титулы.

В прошлом сезоне мы ставили клуб на первое место, прежде чем думать о себе. Нам нужно это вернуть, особенно в таких встречах. «ПСЖ» должен быть на первом месте, а не отдельные игроки. В первую очередь мы должны играть за клуб, а не думать о своих амбициях. «Ренн» заслужил свою победу», — приводит слова Дембеле RMC Sports.

После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.

