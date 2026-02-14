Головин получил две жёлтые карточки за 10 секунд и был удалён с поля в матче с «Нантом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил две жёлтые карточки за 10 секунд и был удалён с поля в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом». На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу монегасков.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
1:0 Адингра – 25' 2:0 Адингра – 28' 3:0 Закария – 30' 3:1 Сентонс – 45+1'
Удаления: Головин – 65' / нет
Первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение. Ранее полузащитник отметился двумя голевыми передачами.
Фото: Кадр из трансляции
После 21 матча французского чемпионата «Монако» набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 14 очков.
В следующем туре «Нант» на своём поле сыграет с «Гавром» 22 февраля, а «Монако» на день раньше на выезде встретится с «Лансом».
