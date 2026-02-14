Головин получил две жёлтые карточки за 10 секунд и был удалён с поля в матче с «Нантом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил две жёлтые карточки за 10 секунд и был удалён с поля в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Нантом». На момент выхода новости счёт в игре 3:1 в пользу монегасков.

Первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение. Ранее полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

Фото: Кадр из трансляции

После 21 матча французского чемпионата «Монако» набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 14 очков.

В следующем туре «Нант» на своём поле сыграет с «Гавром» 22 февраля, а «Монако» на день раньше на выезде встретится с «Лансом».