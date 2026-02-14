«Монако» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Головина — 2 голевые передачи и красная карточка

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Монако» и «Нант». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Симон Адингра на 25-й минуте. Через три минуты футболист оформил дубль, а голевую передачу ему отдал российский полузащитник хозяев Александр Головин. На 30-й минуте Денис Закария забил третий мяч в ворота «Нанта». Головин в этом эпизоде отметился второй голевой передачей. В добавленное к первому тайму время защитник гостей Фабьен Сентонс сократил отставание в счёте. Во втором тайме команды не отметились результативными действиями. На 66-й минуте Александр Головин получил две жёлтые карточки за 10 секунд и был удалён с поля. Первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение.

После 22 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 14 очков.

В следующем туре «Нант» на своём поле сыграет с «Гавром» 22 февраля, а «Монако» на день раньше на выезде встретится с «Лансом».