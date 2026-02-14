Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монако — Нант, результат матча 13 февраля 2026, счёт 3:1, 22-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» победил «Нант» в матче Лиги 1, у Головина — 2 голевые передачи и красная карточка
Комментарии

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Монако» и «Нант». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    
Удаления: Головин – 65' / нет

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Монако» Симон Адингра на 25-й минуте. Через три минуты футболист оформил дубль, а голевую передачу ему отдал российский полузащитник хозяев Александр Головин. На 30-й минуте Денис Закария забил третий мяч в ворота «Нанта». Головин в этом эпизоде отметился второй голевой передачей. В добавленное к первому тайму время защитник гостей Фабьен Сентонс сократил отставание в счёте. Во втором тайме команды не отметились результативными действиями. На 66-й минуте Александр Головин получил две жёлтые карточки за 10 секунд и был удалён с поля. Первую жёлтую футболист получил за фол, а вторую – за реакцию в адрес арбитра, россиянин поаплодировал ему за решение.

После 22 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 14 очков.

В следующем туре «Нант» на своём поле сыграет с «Гавром» 22 февраля, а «Монако» на день раньше на выезде встретится с «Лансом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» проиграл «Ренну» в матче 22-го тура Лиги 1, Сафонов пропустил три мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android