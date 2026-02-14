Усман Дембеле отреагировал на поражение «ПСЖ» в матче с «Ренном» в Лиге 1
Футболист «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о матче 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором парижане уступили на выезде «Ренну» со счётом 1:3.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34' 2:0 Леполь – 69' 2:1 Дембеле – 71' 3:1 Эмболо – 81'
«Мы упустили много моментов. Мы могли сравнять счет, но я считаю, что «Ренн» заслужил победу. Да, нас ждёт выезд в Монако в рамках плей-офф. Мы знаем, что будет непросто. Мы там проиграли, так что сделаем всё возможное, чтобы победить», — приводит слова Дембеле официальный сайт клуба.
После 22 матчей французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на пятой строчке, у команды в активе 34 очка.
