«Я не собираюсь играть в подобные игры». Луис Энрике отреагировал на слова Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о словах нападающего команды Усмана Дембеле после поражения от Ренн (1:3) в матче 22-го тура Лига 1.

«Я не собираюсь играть в подобные игры. После финального свистка футболисты часто говорят на эмоциях, оценивая результат. Но я никогда не допущу, чтобы кто-то ставил личные интересы выше интересов клуба. В этом можете не сомневаться.

Мы движемся в выбранном направлении. Естественно, после поражения появляется раздражение — это нормально. Однако для меня команда всегда будет важнее отдельных игроков. Если этот принцип нарушится — это станет началом конца», — заявил Энрике во флеш-интервью.

На пресс-конференции после матча 22-го тура Лиги 1 специалисту снова задали вопрос о комментариях Дембеле. Несмотря на отсутствие переводчика, он вновь ответил на испанском.

«Я буду говорить по-испански. Я не придаю значения словам, сказанным игроками сразу после игры. Комментировать конкретные высказывания я не намерен. И я никогда не позволю футболисту ставить себя выше клуба — здесь всё предельно ясно.

За команду отвечаю я. И я не допущу, чтобы кто-либо считал себя важнее клуба — ни для меня, ни для спортивного директора, ни для президента. Подобные заявления не имеют веса. Это всего лишь эмоции после только что завершившегося матча», — приводит слова тренера RMC Sport.

После матча Дембеле заявил, что футболисты должны играть за клуб, а не за самих себя.

