'«Это стало частью истории». Моуринью вспомнил о победе над «Реалом» с голом Трубина

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью вспомнил о победе над «Реалом» (4:2) на основном этапе Лиги чемпионов УЕФА и голе Анатолия Трубина, который обеспечил команде выход в плей-офф.

«В тот момент, когда мы забили гол и все выбежали на поле, я думал только о своей семье. Они редко бывают на матчах, потому что живут в Лондоне, но в тот день были на стадионе. Я примерно понимал, где они сидят — в ложе прямо над скамейкой запасных “Реала”. И когда я побежал в том направлении, мне навстречу оказался парень, которого я, конечно, знаю — он играет в “Бенфике”. Но даже если бы не знал, времени разбираться не было. Это была совершенно особенная ситуация.

У меня были три-четыре секунды полного безумия, а затем Арбелоа вернул меня к реальности: он появился передо мной, обнял, и я подумал: “Стоп, я не могу так праздновать перед своими друзьями”. Поэтому я ушёл в подтрибунное помещение и не стал участвовать в праздновании на поле. И эмоции были понятны — ведь после четырёх матчей у нас было ноль очков.

Я всегда говорил: пока математика оставляет шанс — шанс есть. Это была невероятная победа над “королём королей”, над “мистером Лигой чемпионов”. Она имела огромное значение. Независимо от того, что произойдёт дальше — в 1/8 или 1/4 финала с “Реалом” — то, как мы вышли в плей-офф, уже стало частью истории Лиги чемпионов, истории “Бенфики” и нашей собственной истории», — приводит слова Моуринью А Bola.

В стыковых матчах «Бенфика» вновь встретится с «Реалом». Игры состоятся 17 и 25 февраля.

