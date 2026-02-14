Сафонов и Забарный — худшие игроки матча «ПСЖ» — «Ренн» по оценкам WhoScored
«Ренн» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:1 в матче Лиги 1, который состоялся накануне. После игры портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34' 2:0 Леполь – 69' 2:1 Дембеле – 71' 3:1 Эмболо – 81'
Самый низкий балл среди игроков обеих команд получил украинский защитник парижан Илья Забарный — 5,6. Чуть выше была оценена игра российского голкипера Матвея Сафонова — 5,7. Илья Забарный и Матвей Сафонов провели на поле весь матч.
Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Ренна» Бриса Самбы — его игру оценили в 8,0 балла.
Напомним, в следующем матче «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов сыграет на выезде с «Монако».
Матвей Сафонов показал виды с отдыха в горах
