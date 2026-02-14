«Интер» — «Ювентус»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Интером» и туринским «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер» после 24 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А. В активе команды 58 очков. «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У туринцев 46 набранных очков.

В следующем туре действующие лидеры чемпионата Италии сыграют на выезде с «Лечче». «Ювентус» на домашнем стадионе примет «Комо». Оба матча пройдут 21 февраля.