Тудор готов возглавить «Тоттенхэм» до лета, на июнь есть два кандидата — Романо

Бывший главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор готов продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, специалист сообщил лондонскому клубу, что готов принять предложение возглавить команду до июня текущего года.

Ранее сообщалось, что хорват может возглавить команду до конца сезона после увольнения Томаса Франка, под руководством которого команда начинала сезон. По данным источника, двумя главными кандидатами на вакантную позицию летом являются итальянец Роберто Де Дзерби и аргентинец Маурисио Почеттино.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 29 очков в 26 матчах. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.