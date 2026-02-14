«Реал» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе мадридцев 57 очков в 23 турах. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко. «Реал Сосьедад» набрал 31 очко и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре мадридский клуб сыграет на выезде с «Осасуной». «Реал Сосьедад» примет на домашнем стадионе «Овьедо». Оба матча пройдут 21 февраля.