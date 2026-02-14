«Вердер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Бундеслиги начнётся в 17:30

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У команды 54 очка в 21 встрече. Отрыв от дортмундской «Боруссии», которая провела на одну игру больше, составляет три очка. «Вердер» с 19 очками в активе располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.