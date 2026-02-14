Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Вердер — Бавария: онлайн-трансляция матча 22-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 17:30

«Вердер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Бундеслиги начнётся в 17:30
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. У команды 54 очка в 21 встрече. Отрыв от дортмундской «Боруссии», которая провела на одну игру больше, составляет три очка. «Вердер» с 19 очками в активе располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
