«Интер» — «Ювентус»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Интером» и туринским «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Федерико Ла Пенна (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Интера» и «Ювентуса» друг с другом:

Серия А, 3-й тур, 13 сентября 2025 года, «Ювентус» — «Интер» — 4:3;

Серия А, 25-й тур, 16 февраля 2025 года, «Ювентус» — «Интер» — 1:0;

Серия А, 9-й тур, 27 октября 2024 года, «Интер» — «Ювентус» — 4:4;

Серия А, 23-й тур, 4 февраля 2024 года, «Интер» — «Ювентус» — 1:0;

Серия А, 13-й тур, 26 ноября 2023 года, «Ювентус» — «Интер» — 1:1.

С историей личных встреч «Интера» и «Ювентуса» можно ознакомиться по ссылке.

