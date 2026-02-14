«Милан» повторил достижение сезона-1995/1996 по очкам в 24 играх, больше было лишь однажды
«Милан» набрал 53 очка в 24 турах итальянской Серии А, повторив достижение сезона-1995/1996. В матче 25-го тура чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри победили «Пизу» (2:1). Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. Победный мяч на 85-й минуте забил полузащитник Лука Модрич.
Италия — Серия А . 25-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 39' 1:1 Лойола – 71' 1:2 Модрич – 85'
Удаления: нет / Рабьо – 90+1'
Как сообщает Opta Sport, лишь однажды «Милан» набирал больше очков в 24 стартовых турах чемпионата в эпоху трёх очков за победу. В сезоне-2003/2004 у команды в активе было 61 очко в 24 встречах.
«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Интера» составляет пять очков.
