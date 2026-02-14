«Милан» повторил достижение сезона-1995/1996 по очкам в 24 играх, больше было лишь однажды

«Милан» набрал 53 очка в 24 турах итальянской Серии А, повторив достижение сезона-1995/1996. В матче 25-го тура чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри победили «Пизу» (2:1). Команды играли на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. Победный мяч на 85-й минуте забил полузащитник Лука Модрич.

Как сообщает Opta Sport, лишь однажды «Милан» набирал больше очков в 24 стартовых турах чемпионата в эпоху трёх очков за победу. В сезоне-2003/2004 у команды в активе было 61 очко в 24 встречах.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Интера» составляет пять очков.