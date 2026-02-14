Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года из-за состояния здоровья — The Touchline

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может не принять участия в чемпионате мира 2026 года. Его решение будет зависеть от физического состояния. Аргентинская легенда готовится к новому сезону МЛС и этим летом может принять участие в турнире, однако нет никаких гарантий, что он выйдет на поле. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

По информации источника, форвард «Интер Майами» рассматривает возможность пропуска чемпионата мира. Если Месси почувствует, что его физическая форма не на 100%, он не сыграет. Он отметил, что уровень МЛС недостаточно высок и конкурентоспособен, поэтому хочет быть в идеальной форме.

Недавно сообщалось о травме левого бедра футболиста. В данный момент Месси постепенно восстанавливает физическую форму и возвращается к тренировкам с командой.