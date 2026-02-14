Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года из-за состояния здоровья — The Touchline

Месси может пропустить чемпионат мира 2026 года из-за состояния здоровья — The Touchline
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может не принять участия в чемпионате мира 2026 года. Его решение будет зависеть от физического состояния. Аргентинская легенда готовится к новому сезону МЛС и этим летом может принять участие в турнире, однако нет никаких гарантий, что он выйдет на поле. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

По информации источника, форвард «Интер Майами» рассматривает возможность пропуска чемпионата мира. Если Месси почувствует, что его физическая форма не на 100%, он не сыграет. Он отметил, что уровень МЛС недостаточно высок и конкурентоспособен, поэтому хочет быть в идеальной форме.

Недавно сообщалось о травме левого бедра футболиста. В данный момент Месси постепенно восстанавливает физическую форму и возвращается к тренировкам с командой.

Материалы по теме
Как Месси изменил тренировочную программу для подготовки к ЧМ-2026
Истории
Как Месси изменил тренировочную программу для подготовки к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android