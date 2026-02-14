Скидки
21:00 Мск
Первый тренер Сафонова оценил перспективы вратаря в «ПСЖ» после трёх пропущенных мячей

Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о перспективах российского вратаря в клубе после поражения от «Ренна» (1:3) в 22-м туре французской Лиги 1. Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Аль-Тамари – 34'     2:0 Леполь – 69'     2:1 Дембеле – 71'     3:1 Эмболо – 81'    

«То, что у Сафонова самая низкая оценка после Забарного, говорит о том, что Матвей сыграл неудачно. Конечно, я расстроен, что так получилось и пропустили три. Два легионера из бывшего СССР получили самые низкие оценки — это не радует. Такой матч может легко повлиять на перспективы Матвея в основе — в «ПСЖ» только этого и ждут. Не дай бог, конечно, пусть я ошибаюсь, но, судя по их действиям и политике, это так и произойдёт», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Оценка Сафонова по итогам проигранного матча на платформе WhoScored составила 5,7 балла. Меньше набрал лишь центральный защитник Илья Забарный — 5,6.

