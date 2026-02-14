Агент Головина прокомментировал два ассиста и удаление полузащитника в игре с «Нантом»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался об игре своего подопечного в матче с «Нантом», который состоялся 13 февраля. «Монако» одержал победу со счётом 3:1. На счету Головина две результативные передачи и удаление.

«Все видели, что Саша провёл здорово матч, как и вся команда «Монако». Однако потом по ходу игры не совсем адекватные действия главного арбитра не только по отношению к Саше, но и всей команде «Монако» привели к такому завершению игры. «Монако» был сильнее на голову «Нанта». Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился. После удаления Саши не было никаких проблем — тренеры и игроки на стороне Саши. В команде хорошая атмосфера и здоровый коллектив», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.