Лилль — Брест. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Агент Головина прокомментировал два ассиста и удаление полузащитника в игре с «Нантом»

Комментарии

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался об игре своего подопечного в матче с «Нантом», который состоялся 13 февраля. «Монако» одержал победу со счётом 3:1. На счету Головина две результативные передачи и удаление.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 1
Нант
Нант
1:0 Адингра – 25'     2:0 Адингра – 28'     3:0 Закария – 30'     3:1 Сентонс – 45+1'    
Удаления: Головин – 65' / нет

«Все видели, что Саша провёл здорово матч, как и вся команда «Монако». Однако потом по ходу игры не совсем адекватные действия главного арбитра не только по отношению к Саше, но и всей команде «Монако» привели к такому завершению игры. «Монако» был сильнее на голову «Нанта». Видимо, главный арбитр не хотел, чтобы матч закончился спокойной и уверенной победой, но он так и закончился. После удаления Саши не было никаких проблем — тренеры и игроки на стороне Саши. В команде хорошая атмосфера и здоровый коллектив», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

