ЛОСК Лилль — Брест. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Компани — о матче с «Вердером»: в Бундеслиге не бывает лёгких игр

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящую встречу 22-го тура Бундеслиги с «Вердером».

Германия — Бундеслига . 22-й тур
14 февраля 2026, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы всегда говорим, что в Бундеслиге не бывает лёгких матчей. У них новый тренер, что привносит в игру определённую вариативность. Что касается футбола, то они играли неплохо, просто забили недостаточно голов. Если посмотреть на общую картину, то они выступили не так уж плохо, как вы могли бы подумать. Это хорошая команда, с которой, когда есть уверенность в себе, сложно играть во всех аспектах. Когда у соперника новый тренер, приходится быть тактически гибким и уделять ещё больше внимания своим сильным сторонам», — приводит слова тренера Bayern & Germany в соцсети Х.

Встреча между «Вердером» (16-е место) и «Баварией» (1-е место) состоится сегодня, 14 февраля. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Новости. Футбол
Все новости RSS

